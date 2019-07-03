03.07.2019 19:33
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Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı

Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldıDENİZLİ - Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
DENİZLİ - Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ceza evindeki mahkumlar ise başka bir ceza evine nakledildi. 7 koğuşu bulunan ceza evi 1947 yılından bu yana hizmet veriyordu.
1947 yılında açılan ve o yıldan bu yana hizmet veren ceza evindeki mahkumlar jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Ceza evi personelinin de farklı yerlerdeki ceza evlerine nakledildikleri öğrenildi. Ceza evinin kapatılma gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı, Denizli, Çal, Genel

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