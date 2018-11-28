Çal CHP İlçe Başkanlığı'na Yeni Atama

Denizli
'nin Çal
ilçesinde, CHP
İlçe Başkanlığından 7 kişinin istifası ile düşen yönetim sonrası yeni ilçe başkanı atandı.
CHP Çal İlçe Başkanlığından 7 yönetim kurulu üyesinin, belediye başkan adayının belirlenmesi konusunda aralarındaki uzlaşmazlıktan dolayı geçen hafta istifa etmesi ve Ergün Ersoy
başkanlığındaki ilçe yönetiminin düşmesi üzerine CHP İlçe Başkanlığına Ömer Dağlı atandı.
CHP Çal İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan 26 yaşındaki Dağlı, CHP'nin her zaman gençlere önem verdiğini ve onları önemli konumlara getirdiğini belirterek, kendisinin de bir genç olarak ilçe başkanlığına getirildiğini ifade etti.
Büyüklerin tecrübe ve düşüncelerinden yararlanacaklarını vurgulayan Dağlı, "CHP Çal ilçe teşkilatı olarak yerel seçimlere hazırız. Birlik birlik beraberlik içerisinde seçimi kazanacağız. İlçe başkanı ve ilçe teşkilatımız olarak adayımız CHP'dir. Bu çatı altında 2019'da Çal Belediyesi'ne sosyal belediyecilik yapısını kuracağız." dedi.
Denizli,Çal,Cumhuriyet Halk Partisi
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:58