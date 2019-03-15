Cal Crutchlow Yarışlara Son Hızıyla Geri Dönüyor

Avustralya Phillip Island parkurundaki yüksek hızda çarpışma, Cal için 19 kırık, iki operasyonla birlikte sağ alt bacağında ve ayak bileğinde ezilmeler ile sonuçlanmıştı.

Geçirdiği travmatik kazadan sonra yarışlara hızla geri dönebilmek için Crutchlow uzun süren fizik tedavi ve antrenmanlarına devam ediyor. " Eğer Ocak ayının başına bakacak olursak daha önceki hareket kabiliyetimin sadece %20 sine sahiptim , şu an muhtemelen %70 ine sahibim."

Crutchlow kariyerindeki en ciddi problem ile ilgili olarak ise "Buradaki herkes iyileşmek ve motosikletini tekrar kullanabilmek için müthiş bir çaba sarfediyor ama kimsenin geri dönmek için benim kadar çaba sarf edeceğini düşünmüyorum." diye belirtti.

Cal Crutchlow iyileşme süreciyle ilgili ise "Kolay bir süreç değildi. Başlangıçta sorun yoktu, oturmak ve MotoGP yarışlarını izlemek güzeldi, durumu kabul ettim. Tüm hafta bisikletimi sürebiliyordum fakat yürüyemiyordum. Tekrar yürüyeceğimi söylediler ama o kadar acı içinde olduğunuz zaman neler olabileceğini tahmin edemiyorsunuz. Öncelikli olarak normal bir hayat ve tekrar yürüyebilmeyi istedim. Hala motosiklet kullanabiliyor olmam ise benim için bonus oldu."

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Kaynak: Bültenler