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Çal'da 28 sokak kedisi zehirlendi

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 28 sokak kedisi, iddiaya göre, zehirli yiyecek verilip, öldürüldü.

14.09.2019 18:49Çal'da 28 sokak kedisi zehirlendi
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 28 sokak kedisi, iddiaya göre, zehirli yiyecek verilip, öldürüldü.
Hüseyinler Mahallesi'nde sokak kedilerini besleyen havyanseverler, çöp konteynerleri ve bazı sokaklarda otomobil atlarında ölü kediler buldu. Çevrede yapılan kontrollerde, zehirlenerek öldürüldüğü belirlenen kedilerin sayısı 28'i buldu. Mahallede esnaflık yapan Sinan Öneroğlu, kendisinin de 2 sokak kedisi beslediğini ancak bugün ölülerini bulduğunu ifade ederek, "Bunu yapan insan olamaz. Bu kadar kediyi öldürmekle ellerine ne geçti anlamak mümkün değil. Hepsi de zehirli yiyecek verilerek öldürülmüş. Bu kedileri kimin öldürdüğünün ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Polis ekipleri kedileri kimin öldürdüğünün belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



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Kaynak: DHA

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