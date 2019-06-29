29.06.2019 21:15
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Çal'da ahır yangını

Çal

Denizli'nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Denizli 'nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanlar kurtarılırken, ahırda bulunan samanlar alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Süller Mahallesi'nde Süleyman Horosan'a ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ahırın bulunduğu yere gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ahırda bulunan hayvanları vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri ahırda soğutma çalışması başlattı.

Yangında, ahırda bulunan samanlarda büyük çapta hasar meydana geldi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
İtfaiye , Denizli , Çal , 3. Sayfa

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