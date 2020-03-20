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Çal'da jandarma ekipleri 112 traktörü trafiğe çıkmaya uygun hale getirdi

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için ilçenin iki mahallesindeki 112 traktörün muayene (vize) işlemini gerçekleştirdi.

20.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:23
Çal'da jandarma ekipleri 112 traktörü trafiğe çıkmaya uygun hale getirdi
Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri trafik kazalarının önüne geçmek için ilçenin iki mahallesindeki 112 traktörün muayene (vize) işlemini gerçekleştirdi.

Çal ilçesinde geçtiğimiz günlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri traktörlere reflektör denetimi yapıp ardından eksik olanlara reflektör dağıtımı yaptı. Jandarma ekipleri ilçede trafik kazalarının büyük çoğunluğunun traktörlerden kaynaklandığını tespit etmesi üzerine İsabey ve Mahmutgazi Mahallelerindeki 112 traktörün gezici istasyon sayesinde muayene (vize) işlemleri gerçekleştirdi. Yapılan işlem ile jandarma ekipleri 112 traktörü trafiğe çıkmaya uygun hale getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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