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Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen yılbaşı denetimlerinde 2 kişiye alkollü araç kullanmaktan ilçede yılın ilk trafik cezaları kesilirken, aranması olan bir şahıs da denetimlerde yakalandı.

01.01.2020 02:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:03 Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri
'nin ilçesinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen yılbaşı denetimlerinde 2 kişiye alkollü araç kullanmaktan ilçede yılın ilk trafik cezaları kesilirken, aranması olan bir şahıs da denetimlerde yakalandı.

Çal İlçe Komutanlığı ve Çal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşında vatandaşların huzur, güvenini sağlamak amacıyla alkol, sigara ve emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimde 370 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında arama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 kişiye ise 2 bin 456 TL trafik cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslar 2020 yılında Çal'da ceza kesilen ilk kişiler oldu. Denetim noktalarında jandarma ve polis ekipleri emniyet kemeri konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

İlçe Kaymakamı Selin Sarı, kontrol noktalarına ziyarette ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Polis, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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