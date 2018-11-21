Çal'da Meslek Lisesi Binası Boşaltıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:34



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:34

Denizli'nin Çal ilçesinde 67 yıldır eğitim veren Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.İlçede 1951 yılında yapılan ve 67 yıldır eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin olduğu eski Ticaret Meslek Lisesi binası, depreme dayanıksız olması gerekçesiyle hakkında yıkım kararı alındı, kararın ardından okul boşaltıldı.Eğitimde aksaklık yaşanmaması için öğrencilerin, eski Endüstri Meslek Lisesi binası ile Cumhuriyet Orta Okulunun boş sınıflarında eğitimlerine devam edecekler.