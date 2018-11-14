Çal'da Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Denizli
'nin Çal
ilçesinde ilkokul öğrencileri sportif yetenek taramasından geçirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde tüm yurtta uygulamaya konulan "Türkiye
Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Çal'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Çal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yetenek taramasına, Çal Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel
ile okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Proje kapsamında Çal'daki 7 ilkokuldan 3. sınıfta okuyan 146 öğrenciye uzman antrenörler eşliğinde 8 ayrı istasyondan oluşan antropometrik ölçüm ve performans testleri uygulandı.
Spor salonunda oluşturulan istasyonlarda uzman antrenörler eşliğinde öğrencilerin oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik yetenekleri ve hızları ölçüldü.
Bu ölçümlerdeki veriler sonucu yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilip ilgili branşlara yönlendirileceği bildirildi.
Denizli,Çal
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:01