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Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi

Denizli'nin Çal ilçesinde 'Jandarma Trafik Timleri' trafik güvenliği eylem planı kapsamında traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi gerçekleştirildi.

10.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:33Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi
'nin ilçesinde ' Trafik Timleri' trafik güvenliği eylem planı kapsamında traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi gerçekleştirildi.

Çal ilçe merkezinde ve mahallelerinde ilçe Jandarma Trafik Timleri yaptığı denetimlerde traktör sürücülerine ve iş makineleri reflektörün önemini anlatarak, araçlara ECR-69 üçgen reflektör takılması gerektiğini belirtti.

Özellikle şehirde meydana gelen traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına dikkat çeken Jandarma ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için, sürücülerin can ve mal güvenliği için reflektör takılmasının önemine işaret eden trafik timleri, sürücüleri piyasada daha ucuza satılan merdiven altı olarak tabir edilen, geceleri parlamayarak işlev yapmayan sahte ve taklit reflektörlerin yerine orijinal reflektör takılması konusunda uyardılar.

Yapılan denetimlerde traktör sürücülerine trafik kurallarına uymaları, reflektörsüz kara yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri kazaların azaltılması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gece gündüz demeden kararlılıkla uygulamalara devam edeceklerini belirtti. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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