24.06.2019 15:57
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Çal'da yaz spor okulları açılıyor

Çal

Denizli Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri amacı ile yaz spor okulları açılacağı belirtildi.

Denizli Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri amacı ile yaz spor okulları açılacağı belirtildi. Okullara başvuruların ise 28 Haziran da alınacağı kaydedildi.

Çal'da açılan yaz spor okulları kapsamında çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumda spor kültürünü arttırmak için 29 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında jimnastik, voleybol , tenis ve karate branşlarında 5-18 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik yaz spor kursları açılacak. Tüm branşların ücretsiz olduğu kursa 28 Haziran Cuma günü kayıtlar son bulacak olup kayıt için gerekli evraklar ise; İlçe müdürlüğünden alınacak kurs kayıt formu, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Çal İlçe gençlik ve spor müdürlüğüne başvurular yapılacak.

Ücretsiz verilecek olan kurslar ile ilgili bilgi veren İlçe Spor Müdürü Tayfur Öztepe, "Amacımız yaz döneminde çocuklarımızı sporla tanıştırmak. Sporu sevdirmek yaz tatillerini hem eğlenerek hemde öğrenerek geçirmelerine fırsat vermektir. Bu anlamda tüm velilerimizden kıymetli çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarını tanıştırmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli , Çal , Güncel

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