14.06.2019 09:36
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Çal'da yıl sonu sergisi

Çal

Denizli'nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Çal Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Talat Çetinkaya, sergide bin 200 kursiyerin eserlerinin beğeniye sunulduğunu belirtti.
Kurslara destek olanlara teşekkür eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar 57 kurs açtık. Daha çok kurs açmak için çalışacağız. Bağcılık ve kekik konusunda eğitimler veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi olarak 7'den 70'e memleketimizin geleceği olan sizlerin yanınızda olacağız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sizler yeter ki kurslarınıza devam edin ve bu kurslar ayakta kalsın. Hem hobi olarak hem de meslek olarak öğrendiklerinizi uygulayın."
İki gün sürecek serginin açılışı, müzik dinletisinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Çetinkaya, Denizli, Çal, Güncel

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