Çal
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Çal Sportif Başarıyı Hedefliyor" adlı, Güney Ege
Kalkınma Ajansına (GEKA) sunulan "Floor Curling" spor projesi, kabul edildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, projeyle ilgili verdiği bilgide, "Floor Curling" isimli projelerinin GEKA tarafından kabul edildiğini belirterek, Türkiye
'de yeni ve gelişmekte olan bir spor dalı olması vesilesiyle "curling sporu"nu ilçede tanıtmak ve yaygınlaştırmak için böyle bir proje hazırladıklarını ifade etti.
Curling sporunun dünyada uzun yıllardır buzda oynanan bir spor dalı olduğunu dile getiren Öztepe, şunları kaydetti:
"Bizim projemiz floor curling, buz pistinde oynanan değil, herhangi bir düz zeminde oynanan zemin curlingi olarak adlandırılıyor. Buz satrancı da denilen, takım halinde oynanan strateji oyunu olarak biliniyor. Türkiye Curling Federasyonu, 2016 yılında kurulan bir federasyon. Bu sporun en önemli özelliği 5 yaşından 85 yaşına kadar her yaştan insanımızın kolaylıkla katılım sağlayabileceği ve oynayabileceği bir spor dalı olması. Bu projeyi hayata geçirmemizdeki amacımız ilçemizde popüler spor branşlarının yanı sıra yeni ve gelişmekte olan ilgi çekici ve toplumun tüm kesimleri tarafından oynanabilecek, özellikte spor branşlarını ilçemizde de uygulamak. İlçemizde var olan spor kültürünü ve bilincini farklı spor branşlarıyla daha da ileriye taşımak. İlçemiz sosyal hayatını sporla hareketlendirmek. Asıl amacımız da tabii ki çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek, onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sporun birleştirici gücüyle toplumsal sağlığı ve mutluluğu ileriye taşımak."
Proje kapsamında ilçedeki beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere federasyon antrenörleri tarafından eğitim verileceğini belirten Öztepe, "Bir sonraki aşamada ise bu eğitimi alan antrenör ve öğretmenlerimiz okullarımızdaki öğrencilerimize floor curling sporunun tanıtımını yapacaklar, onlara öğretecekler ve sonrasında da okullar arasında bir turnuva düzenlemeyi düşünüyoruz. Zaten bu spor 2019 yılında okul sporlarına eklenecek ve öğrenciler arasında resmi olarak yarışmaları düzenlenecek. Bunun yanı sıra ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarına, dezavantajlı gençlik gruplarına, huzur evi sakinlerimize yönelik olarak da bu spor kapsamında etkinlik ve faaliyetlerimiz olacak. Tabii bu sporun yeni olması da büyük bir avantaj. Bu anlamda ilçemizden curling sporunda yeni sporcular, antrenörler ve hakemler çıkarabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye,Güney Ege,Çal
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:20