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Çalamadan kaçtı polise yakalandı

Gaziantep polisi motosiklet çalmaya çalışan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

18.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:35Çalamadan kaçtı polise yakalandı
Gaziantep polisi motosiklet çalmaya çalışan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

Şahinbey Devriye ekipleri Yeşilvadi Bulvarı üzerinde motosikletli 2 şahsın park halindeki bir motosikleti almaya çalıştığı gördü. Polisi görünce kaçan şahıslar, ekiplerin takibi sonucu İbni Sina mahallesinde yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine gelirken kullandıkları motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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