Haberler » 3. Sayfa » Çaldığı 110 bin TL'yi samanlığa sakladı - Haberler

Çaldığı 110 bin TL'yi samanlığa sakladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir iş yerinin içindeki çelik kasadan 110 bin TL çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

06.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:44Çaldığı 110 bin TL'yi samanlığa sakladı
'nın ilçesinde bulunan bir iş yerinin içindeki çelik kasadan 110 bin TL çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerine gece saatlerinde yüzü maskeli bir kişi girdi. Spiral taşı ile kesilerek açılan çelik kasa içerisinden 110 bin TL çalan şahıs kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi hemen polis ekiplerine verdi. Olay yerinde inceleme yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlığı yapanın çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.S., (21) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin Karasu ilçesinde bulunan bir apartmanda saklandığını belirleyen ekipler, Karasu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Paralar ise Kocaeli ilinde saklandığı samanlıkta ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüpheli S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:51 Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haberler
12:43 Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini gözünden yaraladı - Haberler
12:43 Emniyet Müdürü Dinç, Eskişehirspor Kulübü'nü ziyaret etti - Haberler
12:41 Palandöken, toplamda 100 kilometreyi bulan pistleriyle sezona "merhaba" diyecek - Haberler
12:40 Gazilere madalyaları ve beratları verildi - Haberler
12:12 Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı - Haberler
12:09 Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı - Haberler
12:00 Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı - Haberler
11:53 Seçim döneminde şoförlüğünü yapan şahıstan belediye başkanına yumruklu saldırı - Haberler
11:45 ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı - Haberler
6.12.2019 12:54:10