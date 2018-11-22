Çaldığı 7 Koyunu, Otomobilinde Taşırken Yakalandı

22 Kasım 2018 Perşembe 10:20



22 Kasım 2018 Perşembe 10:20

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde devriye görevi yapan jandarma tarafından durdurulan sürücü Hasan Eren'in, araç içinde taşıdığı ayakları bağlı 7 koyunu çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan ekipler, bu sabah saat 04.30 sıralarında Kartepe Mahallesi Yüksek Hızlı Tren hattı yakınında seyir halinde olan 68 BJ 390 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Jandarma, araç içinde ayaklarından bağlı 7 koyunu görünce sürücü Hasan Eren'e, koyunları nereye götürdüğü sordu. Eren'in tedirgin davranışları ve çelişkili konuşmasından şüphelenen jandarma, koyunların küpe numaraları üzerine araştırma yaptı. Yapılan araştırmada koyunların Başhüyük Mahallesi'nde ağılı bulunan Hasan İnanır'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma, İnanır'ı arayıp, küçükbaş hayvanlarını kontrol etmesini söyledi. İnanır da yaptığı kontrolün ardından , ağılının bahçe kapısındaki zincirin kırıldığını ve küçükbaş hayvanlarının eksik olduğunu belirtti. Bunun üzerine Hasan Eren, gözaltına alındı. Eren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.? - Konya