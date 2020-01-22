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Çaldığı aküyü kendi aracına takınca yakalandı

Denizli'de hırsızlık suçundan cezaevinden 20 gün önce çıkan şüpheli, bir otomobilden çaldığı aküyü kendi otomobiline takınca gözaltına alındı.

22.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:21
'de hırsızlık suçundan cezaevinden 20 gün önce çıkan şüpheli, bir otomobilden çaldığı aküyü kendi otomobiline takınca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Honaz ilçesinde bir otomobil ve tırdan meydana gelen akü hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce çıkan G.G olduğunu tespit etti.
Ekipler G.G'yi Çal ilçesindeki evinde çaldığı aküyü kendi otomobiline taktığını belirleyip yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık şüphelisinin otomobil ve tırdan çaldığı aküleri sökmesi, daha sonra kendi aracına çağırdığı elektrikçi yardımıyla taktırması yer alıyor.
Çaldığı aküyü kendi aracına takınca yakalandı

Jandarma, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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