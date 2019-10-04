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Çaldığı araçla kaza yapınca ikincisini çalmış

İzmir'de otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan, aynı yerden çaldığı ikinci araçla gezerken yakalanan zanlı, tutuklandı.

04.10.2019 10:14Çaldığı araçla kaza yapınca ikincisini çalmış
İzmir'de otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan, aynı yerden çaldığı ikinci araçla gezerken yakalanan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparktan 2 aracın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otoparktan çaldığı araçla kaza yapan B.A.U'nun aynı yerden başka bir araç daha çaldığını tespit etti.
Ekipler, çaldığı ikinci araçla Çiğli ilçesinde gezdiği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.
B.A.U, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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