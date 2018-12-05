Çaldığı Bisikletle Gezinti Yaparken Yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28

Nevşehir'de bir apartmanın girişinde bırakılan bisikleti çalan hırsız, bisikletle gezinti yaparken yakalandı, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ Bloklarında bir apartmanın önünde bulunan bisiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.İnceleme sonucunda bisiklet hırsızlığı yapan şahsın A.B.M. olduğu tespit edildi.Çevrede arama yapan polis, zanlıyı bisikleti kullandığı sırada yakaladı.Gözaltına alınan A.B.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.