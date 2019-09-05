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Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı

Adana'da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

05.09.2019 09:50 Çaldığı bisikletle pazarcının parasını çaldı
Adana'da motosiklet sürerek bisikleti çalıp götüren zanlının bir süre sonra çaldığı bisikletle pazarcının minibüsteki 6 bin 415 lirasını çalıp kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önüne bıraktığı bisikletinin çalındığını fark eden S.Y. polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, bisikleti hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan Vedat Y.'nın çaldığını, şüphelinin ayrıca çaldığı bisikleti motosikletle sürerek götürdüğü güvenlik kameraları tarafından saptadı. Ekipler ayrıca, Vedat Y.'nin Seyhan ilçesi Emek Mahallesine çaldığı bisiklet ile gelip pazarcının park halindeki minibüsünün içinden 6 bin 415 lira bulunan çantayı da çalıp bisiklet ile kaçtığını saptadı. Vedat Y, evine yapılan baskında gözaltına aldı.

Vedat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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