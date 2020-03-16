Çaldığı çaylar ve bilgisayarla yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde 9 paket cay ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:41
Aydın 'ın Efeler ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde 9 paket cay ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen M.K'yi (35) adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 9 paket çay ve 1 adet dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli M.K'nin çayları çaldığı iddiasını reddettiği öğrenildi. M.K'nin evinde bulunan çay paketleriyle ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. - AYDIN
Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen M.K'yi (35) adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 9 paket çay ve 1 adet dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli M.K'nin çayları çaldığı iddiasını reddettiği öğrenildi. M.K'nin evinde bulunan çay paketleriyle ilgili polis ekipleri araştırma başlattı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Orta Mahalle, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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