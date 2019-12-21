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Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş

Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:40 Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş
'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi'ndeki iş yerinden çelik kasa ve iki dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri 3 şüpheliden ikisinin suç kaydının olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) gözaltına aldı.
Şüphelilerden İbrahim Y'nin, hırsızlık esnasında çelik kasayı ayağına düşürdüğü, bu nedenle hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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