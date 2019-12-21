Haberler » Güncel » Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş - Haber

Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş

Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:32
'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi'ndeki iş yerinden çelik kasa ve iki dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri 3 şüpheliden ikisinin suç kaydının olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) gözaltına aldı.
Şüphelilerden İbrahim Y'nin, hırsızlık esnasında çelik kasayı ayağına düşürdüğü, bu nedenle hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürmüş

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Düzce'de vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı - Haber
16:05   Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu - Haber
16:05   Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması - Haber
16:02   Esnaf Odaları Birliklerinden, Valilik Binası İnşaat alanı söylentilerine tepki - Haber
16:00   Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak'ta - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:09:28