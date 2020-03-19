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Çaldığı dezenfektan ilaçlarını internetten satışa sundu

Almanya'nın Münster kentinde, hastane deposundan dezenfektan ürünleri çalan Azerbaycan uyruklu kişi polis operasyonu ile yakalandı.

19.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:05
Çaldığı dezenfektan ilaçlarını internetten satışa sundu
Almanya 'nın Münster kentinde, hastane deposundan dezenfektan ürünleri çalan Azerbaycan uyruklu kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Korona virüsünün ülke genelinde etkili olduğu Almanya'da, dezenfektan ürünlerine talep artınca hırsızlar da dezenfektan ürünlerine yöneldi. Almanya'nın Münster kentinde hastane deposundan dezenfektan ürünlerini çalan 28 yaşındaki Azerbaycan uyruklu kişi polis tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şubat ayında Münster Kliniği deposundan yaklaşık 100 litre dezenfektan ilacının çalınmasının ardından polis geniş çaplı operasyon başlattı. Savcılığın talebi üzerine 28 yaşındaki Azerbaycan uyruklu kişinin evine yapılan polis baskınında hastane deposundan çaldığı belirlenen dezenfektan ilaçları bulundu. Polis, hırsızın dezenfektan ilaçlarını çaldığını ve internetten satışa sunduğu ifade etti. Azerbaycan uyruklu hırsız, ifadesinin ardından tutukladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Almanya, Münster, Güncel

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