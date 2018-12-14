Çaldığı Eşyaları Satarken Yakalandı

Şanlıurfa
'da, 3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken polis tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezindeki Eyyubiye ve Eyüp
Nebi Mahallesi'nde 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.
Ekipler, takibe aldığı A.K'yi, çaldığı eşyaları satarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Polis,Şanlıurfa
14 Aralık 2018 Cuma 20:25