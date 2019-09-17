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Çaldığı eşyaları satmaya çalışırken yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ev eşyası satan bir firmanın mallarını çaldığı öne sürülen kişi, eşyaları başka bir firmaya satmak isterken yakalandı.

17.09.2019 17:18Çaldığı eşyaları satmaya çalışırken yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ev eşyası satan bir firmanın mallarını çaldığı öne sürülen kişi, eşyaları başka bir firmaya satmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depodan, tencere seti, şemsiye, süs eşyası, perde, halı, bıçak seti, tost makinesi ve çaydanlık çalındığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşyaların taşındığı aracın plakasını ve zanlıyı tespit etti.
Zanlı A.S'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Muradiye Mahallesi'nde eşyaları satmak için bir dükkanın önüne indirirken suçüstü yakaladı.
Yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen eşyalar, sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Şemsi Tebrizi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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