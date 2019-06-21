21.06.2019 21:08
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çaldığı kabloları satmaya çalışırken yakalandı

Çaldığı kabloları satmaya çalışırken yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Konurca mahallesinden çaldığı kabloların bakır tellerini hurdacılara satmak isteyen şahıs yakalandı.

Manisa 'nın Kula ilçesine bağlı Konurca mahallesinden çaldığı kabloların bakır tellerini hurdacılara satmak isteyen şahıs yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Konurca mahallesinde kablo hırsızlığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonla çaldığı kabloları yakarak 17 kg bakır telleri hurdacıyı satmak isteyen E.Ö' yü (38) kıskıvrak yakaladı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli E.Ö'yü ifadesi alınmak üzere Kula ilçe Jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Polis , Emniyet Müdürlüğü , Manisa , Kula , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:51 Dedesini ziyarete giden çocuk balkondan düşerek yaralandı
21:38 Frenleri patlayan midibüs 2 araca çarparak durabildi: 4 yaralı
21:38 Jandarma D-100'de kuş uçurtmuyor
21:32 Diyarbakırlı çocuklardan büyüklere örnek olacak davranış
21:26 İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı
21:09 Kaza yapan otomobil alev aldı: 1 yaralı
21:07 Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli paket alarmı