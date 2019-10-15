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Çaldığı kablolarla birlikte yakalandı

Çorum'da bir kişi çaldığı kablolarla birlikte jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

15.10.2019 10:45Çaldığı kablolarla birlikte yakalandı
Çorum'da bir kişi çaldığı kablolarla birlikte jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde meydana gelen telefon kabloların kesilerek çalınması üzerine çalışma başlatılan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. adlı şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı farklı yerlerden kestiği tespit edilen yaklaşık 400 metre uzunluğundaki telefon hattı kabloları ve olayda kullandığı kesici aletlerle birlikte yakalandı.

Hakkında yasal işlem yapılan zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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