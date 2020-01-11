Haberler » 3. Sayfa » Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı - Haberler

Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinden çaldığı klimayla kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca polis ekiplerince yakalandı.

11.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:26Çaldığı klimayla kaçarken yakalandı
'te bir iş yerinden çaldığı klimayla kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Merkezi ekipleri, Bülbülzade Mahallesi'nde H.K. isimli şahsın, plakası bulunmayan motosikletine bir iş yerinden klima yüklediği tespit etti. Ekipleri fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli H.K. yakalandı. Şahsın, bahse konu iş yerine kapıyı zorlayarak girdiği tespit edilirken çaldığı malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin, şahsın motosikleti üzerindeki yaptığı incelemede ise 1 adet klima motoru, 2 adet klima ünitesi, 21 adet havalandırma fanı, 100 adet spot lamba, 100 adet lamba şarteli, parça halinde yaklaşık 100 metre elektrik kablosu, yaklaşık 50 metre bakır boru ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:25  Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu - Haberler
17:23  Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü - Haberler
17:20  Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunun Dilara cinayetinde yeni detaylar - Haberler
17:17  Fransa'da avukatlardan 'tabutlu' eylem - Haberler
17:17  Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm çıktı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
15:36  "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç - Haberler
13.01.2020 17:37:32