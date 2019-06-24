24.06.2019 12:35
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Çaldığı kombileri satan zanlı tutuklandı

Çaldığı kombileri satan zanlı tutuklandı

Kayseri'de balkon kapılarından girdiği evlerden çaldığı kombileri 700'er lira karşılığında satan zanlı tutuklandı.

Kayseri 'de balkon kapılarından girdiği evlerden çaldığı kombileri 700'er lira karşılığında satan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi'ndeki bir evden kombi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 6 ikamete daha balkon kapısından girilerek buralardan da kombi çalındığı belirlendi.
Jandarma ve polis tarafından yapılan ortak çalışmalarda, şüphelinin ikinci el bir beyaz eşyacıya 12 kombiyi 700'er liradan sattığı tespit edildi.
Ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızlık zanlısı H.K'yi kent merkezindeki ikametinde gözaltına aldı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kombilerden 4'ü ekipler tarafından sahiplerine iade edildi.
Kaynak: AA
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