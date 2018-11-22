Çaldığı Koyunları Otomobille Götürürken Yakalandı

Konya
'nın Sarayönü
ilçesinde çaldığı koyunları otomobille kaçırırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Sarayönü İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kartepe
Mahallesi'nde tren hattını kontrol ettikleri sırada şüphelendikleri Hasan Eren
'e ait 68 BJ 390 plakalı otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilin ön ve arka koltuklarında, ayakları bağlı 7 koyun olduğunu fark etti. Şüphelinin çelişkili ifadeleri üzerine küpe numaralarından sorgulanan hayvanların, Başhüyük
Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hasan İnanır'a ait olduğu belirlendi.
Jandarmanın telefonla görüştüğü Hasan İnanır, ekiplere, ağıl kilidinin kırılarak içerideki küçükbaş hayvanlarının çalındığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hasan Eren,Konya,Sarayönü
22 Kasım 2018 Perşembe 10:04