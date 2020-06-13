Çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kayseri'de, çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

13.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:33
Kayseri'de, çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde matkap, delici-kırıcı alet, spiral taşı, bakır kazan, çapa ve hızar motoru gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen ve 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli C.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin sattığı malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kayseri, Güncel, Haber

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