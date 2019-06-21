21.06.2019 13:11
Haberler » Güncel » Haber

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

Çaldığı motosikleti hurdacıya satan hırsız yakalandı

BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.

BİNGÖL'de, park halindeki motosikleti çalıp, parçalara ayırdıktan sonra hurdacıya satan F.K., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 12 Haziran günü Bingöl merkezdeki Eski Saray Caddesi'nde meydana geldi. M.B.'nin park ettiği sepetli motosikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, çalınan motosikletin parçalanarak hurdacıya satıldığını belirledi.
Çalışmalarını yürüten ekipler, motosikleti çalıp, hurdacıya satan kişinin F.K., olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Saray , Polis , Bingöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:06Elazığ'da 'Usta Öğreticiler tek çatı altında toplanıyor' semineri
14:06Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu
14:06Büyükşehir'in Akhisar birimlerine ziyaret
14:06Kadınlar çocuklarıyla "Sıfır Atık Mavi" projesine destek verdi
14:05BİNALİ YILDIRIM: TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞANLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLET VERMİŞTİR
14:05Sel çocuğu böyle sürükledi
14:05Düzce'de şiddetli yağış