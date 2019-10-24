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Çaldığı motosikleti parçalayan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çaldığı motosikleti parçalayarak satmaya çalışan kişi tutuklandı.

24.10.2019 19:36Çaldığı motosikleti parçalayan zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çaldığı motosikleti parçalayarak satmaya çalışan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi'nde bir motosiklet çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonrasında şüphelinin 25 yaşındaki H.D. olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıs Fatih Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Motosiklet ise parçalara ayrılmış halde bulundu.
Zanlı H.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Motosiklet, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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