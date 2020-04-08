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Çaldığı motosikletle gelip başka birini daha çaldı...O anlar kamerada

Çaldığı motosikletle gelip başka birini daha çaldı.

08.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:17
Çaldığı motosikletle gelip başka birini daha çaldı...O anlar kamerada
MUĞLA - Bodrum 'da motosiklet hırsızlığı yapan bir şahıs, çalıntı motosikletini bırakıp, başka bir motosiklet çaldı. Çevrede bulunan bir işyeri önünde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün Ortakent 'te yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı ile ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda olayın failleri olduğu tespit edilen şüpheliler H.I., M.Ç., ve H.H. isimli şahısları yakaladı. Çalıntı motosikletler bulunarak müştekilere teslim edildi.
Şüphelilerden H.I.'nın Bodrum'da geçmiş tarihlerde meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı ve 1 otomobil hırsızlığından da firari olarak arandığı tespit edildi. Aynı şüpheli, geçen Cumartesi günü Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nden bir motosiklet daha çaldığını itiraf ederek motosikletin yerini gösterdi. Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi.
Toplamda 6 araç hırsızlığının 3 şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarınca tespit edilen hırsızların motosiklet çalma anları ise saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı motosikletle gelip başka birini daha çaldı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ortakent, Bodrum, 3. Sayfa
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