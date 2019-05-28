Zonguldak'ta bir çocuk çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Zonguldak Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi üzerinde bir ikametin önünde park halinde bulunan motosikletin çalındığı bilgisi üzerine Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler Yeni Siteler Mahallesi'nde çalınan motosikleti, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu motosiklet Ereğli Fakıllı köyüne kaçırıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler köye gittiklerinde İ.D. (14) isimli kişi köyde gezerken motorla birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü
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Kaynak: İHA