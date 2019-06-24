24.06.2019 12:45
Haberler » Güncel » Haber

Çaldığı motosikletle yakalandı

Düzce'de çaldığı motosikletle kara yolu üzerinde seyreden hırsızı, motosiklet sahibinin arkadaşları yakaladı.

Düzce 'de çaldığı motosikletle kara yolu üzerinde seyreden hırsızı, motosiklet sahibinin arkadaşları yakaladı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir sokağa motosikletini parkeden Emre Aktürk, bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark etti.
Aktürk, durumu üyesi olduğu Düzce Motosiklet Kulübü üyelerine haber verdi.
Yaklaşık 3 gün sonra D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çamköy sapağında Kulüp Başkanı İhsan Öztürk ve yanındaki motosikletli arkadaşı, hırsızı 'Yolda bir şey düşürdün' bahanesiyle durdurdu.
Motosikleti çaldığı düşünülen şahıs, motosikleti yere bırakarak kaçmaya başladı.
Olay, motosikletli kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletli çocuğun durdurulması ve çocuğun motosikleti bırakarak kaçması yer alıyor.Çaldığı motosikletle yakalandı
Kaynak: AA
Düzce , Motosiklet , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:52 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
14:52 "Drone"lu trafik denetimi
14:52 Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu (2)
14:52 Ordu'da otomobilin çarptığı anne ile kızı toprağa verildi
14:52 AİÇÜ ile İran Bonab Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı
14:51 Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
14:51 Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı