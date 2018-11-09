Çaldığı Otomobile Yakıt Alınca Yakalandı

Konya
'da çaldığı otomobile akaryakıt alan şüpheli, istasyonun güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı. Merkez Karatay
ilçesi Orhangazi
Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde park halinde bulunan Ahmet D'ye ait 42 EK 101 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarını inceledi.
İstasyonlardan birine yakıt almak için gelen otomobildeki kişinin, poliste farklı olaylardan 20 suç kaydı bulunan Can K. olduğu belirlendi.
Şüpheli, Meram
ilçesi Şükran Mahallesi
'nde yakalandı.
İlk ifadesinde "Arabayı başka bir çocuk çaldı. Ben onu gezdiriyordum." dediği öğrenilen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Can K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Merkez,Konya