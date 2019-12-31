Haberler » 3. Sayfa » Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı - Haberler

Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobili çalıp parçalara ayırdıktan sonra motorunu kendi aracına takan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

31.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:19 Çaldığı otomobilin motorunu kendi aracına taktı
'ta park halindeki bir otomobili çalıp parçalara ayırdıktan sonra motorunu kendi aracına takan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesinde park halindeki 33 RS 447 plakalı eski model bir otomobil çalındı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri araştırma başlattı. Polis ekipleri, otomobilin çalındığı noktadan başlayarak çevredeki kameraları inceledi.

Çekici yardımıyla çalındığı tespit edilen otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Kazım C. (26) ve Alican D. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin çaldığı otomobili parçalayarak kaportasını 680 liraya hurdacıya sattıkları ve şüphelilerden Alican D.'nin çalıntı otomobilin sökülen motorunu kendi otomobiline takıp kullandığı ortaya çıktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dumlupınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:44   Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:43   Ev alevlere teslim oldu - Haberler
13:42   Haşdi Şabi yanlıları, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verdi - Haberler
13:40   Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 37 kişi yakalandı - Haberler
13:40   Çakır: "2019 hizmetlerle geçen bir yıl oldu" - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
10:57   Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti - Haberler
31.12.2019 13:51:47