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Çaldığı otomobille gezerken yakalandı

KAYSERİ'de Ömer Faruk A. (25), çaldığı otomobille gezerken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

05.08.2019 12:57 Çaldığı otomobille gezerken yakalandı


KAYSERİ'de Ömer Faruk A. (25), çaldığı otomobille gezerken, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ay içerisinde 4 otomobilin çalınmasıyla ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Ömer Faruk A.'nın yaptığını belirledi. Şüpheli Ömer Faruk A. çaldığı otomobillerden biri ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

- Kayseri

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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