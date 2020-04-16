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Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı

ESKİŞEHİR'de etrafı telle çevrili hobi bahçesinden çaldığı 10 tavuğu internet üzerinden satışa çıkan İhsan Ç., polisin ilanı fark etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

16.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:17
Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı

ESKİŞEHİR'de etrafı telle çevrili hobi bahçesinden çaldığı 10 tavuğu internet üzerinden satışa çıkan İhsan Ç., polisin ilanı fark etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde bulunan hobi bahçesinde Ali S.'ye ait 10 tavuk, etrafı telle çevrili alandan çalındı. Ali S.'nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medyadaki satış ilanlarını kontrol eden polis ekipleri, çalınan tavukların İhsan Ç. tarafından satışa çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli İhsan Ç., savcılık talimatıyla Erenköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Çaldığı tavuklar ise evinin bahçesindeki kümeste bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İhsan Ç., ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, tavuklar ise sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Tepebaşı, Polis, Güncel
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