Çaldığı Televizyonla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46

Elazığ'da çaldığı televizyonu sırtında taşırken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde devriye gezerken sırtında LCD televizyon taşıyan yüzü maskeli F.A'yı fark ederek, durdurdu.F.A'nın yapılan üst aramasında kapı açmada kullanılan hırdavat malzemesi ile el feneri ve bıçak ele geçirildi.Yapılan araştırmada televizyonu bir kıraathaneden çaldığını tespit ettikleri zanlının, bir süre önce de 5 farklı iş yerine girmeye teşebbüs ettiğini ve girdiği bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığını belirledi.Gözaltına alınan F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.