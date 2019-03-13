13 Mart 2019, 13:39
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Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?

Kahramanmaraş'ta evinde çaldığı televizyonu izlerken yakalanan hırsızlık zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çalıyorsam sana ne" dedi.

Kahramanmaraş'ta bir evden televizyon çalan ve evinde çaldığı televizyonu izlerken yakalanan hırsızlık zanlısı, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap" dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık yapan şahsın Hasan K. (19) olduğunu tespit etti.

"ÇALIYORSAM SANA NE?"

Çaldığı televizyonu kendi evine götüren ve televizyon izlerken polis tarafından yakalanan Hasan K., emniyette alınan ifadesinden ardından adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Cinayet var adam öldürdüm. Çalıyorsam sana ne. Açım sende yap" diyerek tepki gösterdi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
SON: Adi herif git çalış insanların emeğini çalıp bir de sanane diyorsun ceza evinde tuvaletleri temizle pas pas yap hadi hadi.
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LAFA BAK LAFMI: Adama bak adammı
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LADA BAK: Adama bak
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TEK YUREK: SOYTARI ICERDE BOL BOL SEYREDERSIN
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YÜREKLİ: Heriflerde yüz kalmamış ki
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