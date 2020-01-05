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Çaldıkları akaryakıt çipiyle yakıt alan şüpheliler tutuklandı

Pendik ve Esenler'de araçlardan yakıt çipi ve plaka çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

05.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:29
ve 'de araçlardan yakıt çipi ve plaka çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta bir araç içerisinden yakıt çipi ve 25 Aralık'ta Esenler'de bir aracın plakalarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
, şüphelilerin, çaldıkları yakıt çipi ile farklı araçlara takılan çalıntı plakalar üzerinden Pendik ve Kartal'daki akaryakıt istasyonlarından değişik tarihlerde yakıt aldıklarını tespit etti.
Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı kiralık aracı belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, Burak A. (25) ve Yunus Ö.'yü (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Çaldıkları akaryakıt çipiyle yakıt alan şüpheliler tutuklandı

Esenler, Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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