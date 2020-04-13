Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar

Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar 6 kişi gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçesinde park halinde olan hafif ticari aracı çaldıkları iddia edilen 6 kişi bir oto yıkamada asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

13.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:03
Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar
6 kişi gözaltına alındı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde İlçesinde park halinde olan hafif ticari aracı çaldıkları iddia edilen 6 kişi bir oto yıkamada asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 6 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgilere olay Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. Araç sürücü arabasını evinin önüne park etti. Bir süre sonra hafif ticari aracının kapasının önünde olmadığı fark etti. Araç sahibi durumu İnegöl emniyetine haber verdi. Emniyet ekipleri ihbar üzerine her yerde 16 Y 752 plakalı aracı aramaya başladı. Akşam saatlerinde çalındığı iddia edilen hafif ticari araç Yenişehir ilçesinden İnegöl'e girdiği PTS kamera sisteminde fark edildi. Bunun üzerine İnegöl polis yer aracın bulunması için çalışmalarını sürdürürken devriye gezen sivil asayiş ekibi söz konusu aracı bir oto yıkamanın önünde fark etti. Polis ekipleri arabanın içinde bulunan 6 şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise olay yeri ekiplerinin incelmesinin ardından araç sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Araç, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Meclis’te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haberler
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› genel ››Çaldıkları arabayla tur atarken suçüstü yakalandılar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:20: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü - Haberler 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı 21:59: İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada - Haberler 21:55: İran'dan gelen ailesi karantinaya alınan ikizlere 'Hoş geldin' sürprizi - Haberler 21:54: Vietnam'a özgü modaya uygun çiçek desenli koronavirüs maskeleri - Haberler 21:51: Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında - Haberler 21:19: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti