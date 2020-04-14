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Çaldıkları aracı korona virüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'da kontak anahtarı üzerinde bırakılan aracı alarak kaçan 6 şüpheli çaldıkları aracı korona virüse karşı dezenfekte etmeye çalışırken yakalandı.

14.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:22
Çaldıkları aracı korona virüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa 'da kontak anahtarı üzerinde bırakılan aracı alarak kaçan 6 şüpheli çaldıkları aracı korona virüse karşı dezenfekte etmeye çalışırken yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre yolu üzerindeki işyerine gelen Mustafa T. 16 Y 7524 plakalı aracını iş yerinin önüne park etti. Kısa sürede geri döneceğini düşünen Mustafa T. aracın anahtarını kontağın üzerinde bırakarak iş yerine girdi. Bu sırada araç anahtarının kontağın üzerinde olduğunu fark eden hırsızlar aracı alarak hızla uzaklaştı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Mustafa T. kısa süre şok yaşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI ARACI KORONA VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE ETMEK İSTEMİŞLER

Aracın İnegöl Organize Sanayi'de olduğunu tespit eden ekipler çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Aracı alarak kaçan şahısların oto yıkamada olduğunu tespit eden ekipler, çaldıkları aracı korona virüse karşı dezenfekte etmeye çalışan Oğuzhan G. ve yanındaki 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli 6 kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel
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