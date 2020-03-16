Çaldıkları araçla kaza yaptılar, kaçarken telefonu unutunca yakalandılar (2)
TUTUKLU OLDUĞU CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDUKonya'nın Seydişehir ilçesinde çaldıkları otomobili kaza yapınca terk eden ve araçta unuttukları cep telefonu sayesinde yakalanan 2 kişiden R.T. (17), bugün cezaevinde battaniye ile ranzaya asılı halde bulundu.
16.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:20
TUTUKLU OLDUĞU CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çaldıkları otomobili kaza yapınca terk eden ve araçta unuttukları cep telefonu sayesinde yakalanan 2 kişiden R.T. (17), bugün cezaevinde battaniye ile ranzaya asılı halde bulundu. R.T.'nin intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.R.T.'nin poliste farklı suçlardan yaklaşık 80 kaydı olduğu belirtildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Seydişehir, Güncel
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