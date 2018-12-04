Çaldıkları Araçları Parçalayıp Sattılar

04 Aralık 2018 Salı 17:27



04 Aralık 2018 Salı 17:27

Gaziantep'te çaldıkları araçları parçaladıktan sonra sattıkları belirlenen 5 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.Olayların gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 şüphelinin eşkalini belirledi.Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Operasyonda ele geçirilen çalıntı araçlar ile onlara ait oto parçaları sahiplerine teslim edildi.