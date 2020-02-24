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Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonette çalıntı olduğu belirlenen beyaz eşyalar ele geçilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:06Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonette çalıntı olduğu belirlenen beyaz eşyalar ele geçilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa'daki Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Denizcilik Lisesi önünde İ.B.L. (29) yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 çamaşır makinesi, 1 mini buzdolabı, 2 fırınlı ocak  ve 3 adet 2 metre uzunluğunda demir profil ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü İ.B.L. ile araçta bulunan S.K. (39) ve G.A. (31), gözaltına alındı. Yapılan incelemede eşyalarında Kumbağ Mahallesi'nde C.Ö.'ye (52) ait evden çalındığı belirlendi. Eşyalar, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.L., S.K. ve G.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Süleymanpaşa, Jandarma, Kumbağ, Güncel

Kaynak: DHA

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