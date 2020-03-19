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Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar

TOKAT'ta, çaldıkları greyder ve kamyon dorsesini internet üzerinden satmak isteyen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

19.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:21
Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken yakalandılar

TOKAT'ta, çaldıkları greyder ve kamyon dorsesini internet üzerinden satmak isteyen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Batmantaş köyündeki gölet inşaatının şantiyesinden, cumartesi günü, greyder ile kamyon dorsesi çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çalıntı araçların, internet üzerinden 'Satılık evraksız greyder' notuyla satışa çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 6 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Güncel

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